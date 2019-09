Descrizione evento: Tre giorni immersi nella natura del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, tre giorni di escursioni per godere dei paesaggi di questo luogo delle Marche, tre giorni di momenti di gusto dove assaporare prodotti locali come pecorino, ciauscolo e lenticchie. Una maniera alternativa al caos delle città e delle discoteche per salutare il vecchio anno e accogliere in maniera slow il 2020! PROGRAMMA

lunedì 30 dicembre 2019

Escursione alle Lame Rosse e degustazione di pecorini del Pastorello di Cupi

Il “benvenuto” ai Sibillini lo diamo con questa affasciante escursione alle spettacolari formazioni rocciose delle Lame Rosse. Non poteva mancare un’escursione in questo angolo dei Sibillini dove, dopo aver camminato lungo un sentiero panoramico sul Lago di Fiastra e poi immersi nel bosco di leccio, il paesaggio si apre con lo scenario unico dei pinnacoli e dei piccoli canyon delle Lame Rosse. Ci sposteremo poi verso i pascoli di Visso dove verremo accolti dai pecorini del Pastorello di Cupi, azienda casearia duramente colpita dal terremoto del 2016: escursione e merenda, la giusta maniera per iniziare questo trekking!

Lunghezza: 7,5 km. Dislivello: 450 m circa. Difficoltà: turistico/escursionistico martedì 31 dicembre 2019

Anello lungo la Valle dl Fiastrone e visita al borgo medievale di San Ginesio

Partendo direttamente dall’albergo, seguiremo un tratto del GAS, il Grande Anello dei Sibillini, per raggiungere i pascoli della valle del Fiastrone, territorio di lupi, cervi e caprioli, che dominano dall’alto il lago di Fiastra ed offrono spettacolari scorci su tutto l’ambiente circostante.

Rientrati in albergo, giusto il tempo per un riposino e poi spostamento a San Ginesio, Bandiera Arancione e uno dei “Borghi più belli d’Italia” per visitare il suo centro storico e godersi un po’ di relax prima dei festeggiamenti per l’anno nuovo! Rientro in albergo e Cenone!

Lunghezza: 10 km circa. Dislivello: 550 m circa. Difficoltà: escursionistico mercoledì 1° gennaio 2020

Ciaspolata di Capodanno ai Piani di Ragnolo

L’inizio dell’anno, sperando nella neve, non può che cominciare con un’escursione con le ciaspole ai piedi! E i Piani di Ragnolo sono il luogo giusto: camminata quasi tutta pianeggiante e panorami bellissimi sulle vette più alte dei Sibillini e addirittura fino al mare! Se saremo fortunati potremo anche rinvenire sulla neve le tracce del passaggio di lepri, lupi e cervi! Il trekking si conclude quindi sulla neve, un bel modo per salutare il nuovo anno e questa tre giorni insieme.

Lunghezza: 7 km circa. Dislivello: 200 m circa. Difficoltà: escursionistico



Il programma potrebbe subire variazioni a seconda delle condizioni meteo e della presenza o meno della neve



QUOTA A PERSONA € 280,00

SUPPLEMENTO SINGOLA € 10,00

(singole in numero limitato)



Iscrizioni e acconto euro 100,00 entro il 20 novembre 2019

Saldo entro il 30 novembre 2019



POSTI LIMITATI!!!



LA QUOTA COMPRENDE: Soggiorno in hotel a Fiastra con trattamento di mezza pensione ( 2 pernottamenti, 2 colazioni, 1 cena completa, cenone di San Silvestro, bevande comprese) - escursioni come da programma - noleggio ciaspole - degustazione di pecorini - guida escursionistica abilitata - assicurazione medico/bagaglio per tutta la durata del soggiorno - direzione tecnica Seni.galliaincoming Tour Operator

LA QUOTA NON COMPRENDE: trasporto - pasti ove specificato - tassa di soggiorno se prevista - mance - spese personali - extra in genere - tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"



Ritrovo

Ritrovo con le guide e il gruppo all'Albergo Sasso Bianco alle ore 14:00 pronti per l’escursione; è possibile arrivare all’albergo già in mattinata e pranzare presso il suo ristorante previo avviso all'atto della prenotazione.



Pernottamento e Cene: Albergo Sasso Bianco, San Lorenzo al Lago, Fiastra (MC). Direzione Tecnica: Seni.gallia Incoming Tour Operator Per prenotazioni:

Dania (Seni.gallia Incoming), tel. 3453965537, email touroperator@senigalliaincoming.it



Per info sulle escursioni:

Niki (Passamontagna Escursioni & Trekking), tel. 3286762576, email niki@passamontagna.org

Maurizio (Passamontagna Escursioni & Trekking), tel. 3281662427, email maurizio@passamontagna.org Prezzo adulti: 280 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica / Escursionistica Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Essere un po' allenati alla camminata Ritrovo principale Ore 14.00 Albergo Sasso Bianco, Via Madonna del Sasso Bianco, San Lorenzo al Lago, Fiastra (MC):, , Vedi tutti i dettagli nel nostro sito