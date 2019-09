Descrizione evento: Autunno + bosco = foliage! Ed ecco allora un’altra escursione per ammirare lo spettacolo dei colori di faggi ma non solo: in questa camminata ci gusteremo anche aceri, ornielli, carpini e tanti alberi ancora che tingono i boschi di giallo, arancio e rosso. Inoltre non mancheranno i panorami fino al mare dalla vetta del Catria! Percorso: Casetta Mochi - Rif.Gorghe - Cotaline - Infilatoio - Catria - Fonte del Faggio - Bocca della Valle. Trasporto: mezzi propri Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di sabato 19 ottobre. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 15 € Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 650 m Tempo di percorrenza effettivo: 3 ore Lunghezza: 12 km Requisiti richiesti Essere un po' allenati alla camminata Ritrovo principale Bar dello Sport, ore 9:00, Piazza del Municipio, 61040 Frontone PU, Italia, Frontone

Altri ritrovi Senigallia (AN), Caffetteria Senigalliese, Via delle Viole 22, ore 8:00 Vedi tutti i dettagli nel nostro sito