Descrizione evento: Il 6 ottobre insieme alla Guida Turistica,visita Apecchio, un piccolo borgo medievale che si trova sull'Appennino umbro-marchigiano. Visiterai il cortile quattrocentesco di Palazzo Ubaldini, il Ponte medioevale, la Macina di Guado, la Chiesa templare di S. Lucia e attraverserai il quartiere ebraico. Potrai assistere alla 37° Mostra Mercato del Tartufo – Alogastronomia che si svolge nel centro storico di Apecchio e degustrare le due eccellenze del territorio birra e tartufo.



????PRENOTAZIONI E ACQUISTO BIGLIETTI:

http://www.alestetour.it/appennino-incoming/#regdl=visita-guidata-dell-antico-borgo-di-apecchio

(Se desiderate essere seguiti telefonicamente durante l'acquisto online non esitate a contattarci).



APPENNINO INCOMING

Tel. +39 334 1178046

happennines@alestetour.it



????Incluso nella tariffa:

Visita Guidata.



? Non incluso:

Desgustazione di birre artigianali.



Durata: 2 Ore

Partecipanti: visita da 2 a 25 persone.



Informazioni importanti:

Si consiglia di arrivare 15 minuti prima dell'inizio della visita.

La prenotazione di questa esperienza è soggetta a conferma entro 8 ore da parte dello staff, nessun prelievo viene effettuato fino alla conferma. Cancellazioni Ordini: puoi cancellare la tua prenotazione senza penali fino a 72 ore prima dell'inizio dell'esperienza stessa. Oltre tale termine la penale è il 100% del valore dell'ordine.



Ulteriori informazioni:

Visita il piccolo borgo medievale di Apecchio che si trova sull'Appennino umbro-marchigiano al confine tra Umbria e le Marche.

La visita guidata inizia dal cortile quattrocentesco di Palazzo Ubaldini, realizzato su progetto di Francesco di Giorgio Martini. Attraverserai il Ponte Medioevale, che è il monumento più caratteristico di Apecchio. Il suo stile pulito e le sue linee di asciutta eleganza si impongono sul paesaggio con la magnifica arcata di pietra arenaria grigia.

Potrai osservare il quartiere ebraico e il Vicoletto lungo 28 metri e largo da un minimo di 37 a un massimo di 42 centimetri, da considerare uno dei più stretti tra quelli esistenti in Italia. La presenza della comunità ebraica in Apecchio è documentata dalla fine del XV secolo.

Visiterai il Santuario del SS. Crocifisso, già Pieve di San Martino, venne edificato prima dell'anno mille sulle rovine di un tempio pagano. All'interno del Santuario osserverai l'immagine del SS. Crocifisso e altre opere d'arte tra cui due tele del Pandolfi, alcuni quadri del '600 di autore ignoto e un affresco battesimale sempre del '600. Affacciandoti dalla Piazza Padre Tranquillo vedrai la Macina da Guado. Il “Guado” è una pianta erbacea che veniva coltivata intensamente in questo territorio questa erba, che veniva raccolta fino a cinque volte all'anno, doveva essere ridotta in poltiglia per mezzo di grosse macine di pietra, messa a essiccare e successivamente polverizzata. La polvere era usata per tingere di azzurro tessuti di ogni genere e fare tempere per affreschi. Il territorio di Apecchio conserva ancora molte testimonianze sia di piante di Guado, sopravvissute al tempo e che nascono spontanee nelle campagne, sia di Macine ancora disseminate nei loro luoghi di lavoro nelle campagne circostanti. Proseguendo la vista per il borgo si trova la trecentesca chiesa di Santa Lucia al cui interno, conserva due tele del 1600, vi sono affreschi di probabile scuola giottesca. Va detto che è l'unica chiesa certa templare con tre croci.



Potrai inoltre partecipare all'evento più importante di Apecchio alla XXXVII edizione della Mostra mercato del tartufo – alogastronomia. Manifestazione che diventa uno spazio per tutti, con eccellenti specialità gastronomiche e giusti accostamenti tra piatti e birre locali.