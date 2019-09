Nelle vicinanze di questo evento, Marche in Festa raccomanda alcuni locali/attività/aziende:

Descrizione evento: Proiezione del Docufilm “Francesco Pellegrino di Pace:800 anni dalla partenza di San Francesco dal Porto di Ancona per la Terra Santa”, 2000 km, una puntata a Gerusalemme, ad Assisi e La Verna, per il resto un cammino di San Francesco in terra marchigiana e a Fabriano culla del francescanesimo.

Testi e regia di S.E. Mons. Angelo Spina, Arcivescovo di Ancona,consulenza scientifica Padre Ferdinando Campana,musiche Marco Frisina e Marco Santini, voce Luca Violini e Jessica Tonelli..

S.E. Mons Angelo Spina e il suo Staff sarà presente alla proiezione e a seguire alla Tavola Rotonda.