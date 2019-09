Descrizione evento: Un incontro, un dialogo, un cammino di pace da Valleremita all’Eremo di Santa Maria di Valdisasso, con le comunità Islamiche di Fabriano e la comunità Sikh in collaborazione con Sconfiniamo, la Consulta delle Comunità straniere, l’Azione Cattolica della Diocesi Fabriano-Matelica. Ispirati idealmente all'incontro di 800 anni fa, è stato scelto come tema della rassegna in onore del Santo per antonomasia, l’incontro con l’altro, con il diverso, in un clima di dialogo e di reciproca conoscenza, non solo interreligiosa, ma soprattutto interculturale.

A conclusione delle giornate francescane, alle 17,30 l’accensione della Lampada Votiva di San Francesco con Padre Ferdinando Campana.