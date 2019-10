Descrizione evento: La Pro Loco di Cessapalombo,

con il patrocinio del Comune di Cessapalombo, dell'Unione Montana dei Monti Azzurri e della Camera di Commercio di Macerata e delle Marche Vi invitano

Domenica 6 Ottobre presso frazione Villa di Montalto nel comune di Cessapalombo Alle 20°edizione de.. ANTICHI SAPORI E RICCHEZZE DEL BOSCO

"????????????????????è ???????? ???????????????????????? ???????????? ???????????????????? ???????? ???????????? ????????????????????????"



- Visite Guidate

- Antichi Mestieri

- Degustazione piatti tipici

- Intrattenimenti musicali Lù programma Ore 8.30 - " È ??? ?? ??????À"

Su prenotazione si può partecipare attivamente alla vendemmia. Ritrovo presso il Giardino delle Farfalle e partenza per la vendemmia.

A metà mattinata ci sarà la pausa degustazione "de lu Voccò".

Munirsi di abbigliamento idoneo.

Per info e prenotazioni

Giuseppina 347.5390570

Simone 340.7389551

Entro e non oltre il 4/10/19 max 25 persone

Ore 10.00 ???????? ????????? ??????????? ? ?? ???????? ??????

Ore 12.00 Apertura stand gastronomici con piatti dell'entroterra e grigliate



- ??????? ?? ???Ù ? ?? s??? ?? ??????

- ??????????? ??? F????? ???????

- ??????? ????s??

- ?????????



Ore 14.30

?????? ??s??? ??????? ??? ??s ??????? ???ss?:

- ??????? ???????? ?????ss???? ???????? ??? ?? ??????????? s?? ???????

- ?? ???????? ????? F??F????

Ore 15.30 ????s???????? ????? ????????? ????'???

Ore 16.00 ????s???????? ????? s?????????

Ore 19.00 Apertura stand gastronomici con piatti dell'entroterra e grigliate



- ??????? ?? ???Ù ? ?? s??? ?? ??????

- ??????????? ??? F????? ???????

- ??????? ????s??

- ?????????

Durante la manifestazione - ??s??? ???? ??s??? F??????f??? ?????????? ? ????? ??????

"????? ????" - ??????????? "???? s??????? ??? ??s??" ? ???? ????'?????? ??s??s?? ??? s???????? - ?????????? ??? ??????? - ?s???????? ?????? F???????s???? - ??ss??????? ? ???s? ?? s????? ... e molto altro ancora