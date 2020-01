Descrizione evento: I BESTIOLINI GEK TESSARO teatro disegnato (dai 3 anni) con Gek Tessaro La danza sgangherata dei molesti ma tenerissimi abitanti dei prati. /In un prato apparentemente /Sembra che non ci sia quasi niente /I fiori, gli steli, le foglie qua e là /Ma siamo sicuri che sia tutto qua? /Se in mezzo all’erba ti metti a cercare /Tanti piccoletti potrai incontrare /Corrono, saltano, son birichini /Ecco a voi i bestiolini. Dall’omonimo libro edito da Panini prendono vita storie di insetti e di altri piccoli abitanti del prato. La narrazione allegra e giocosa, tenera talvolta, semplice tanto da essere adatta ad un pubblico anche di piccolissimi, ma ricca al contempo di spunti di riflessione su temi molto impegnativi.



€ 5.00 posto unico (€ 4,50 ridotto con Marche Teatro card) vendita biglietti presso il Teatro Sperimentale, da un'ora prima dell'inizio è anche possibile acquistare i biglietti in prevendita presso la Biglietteria del Teatro delle Muse - via della Loggia, 1/d - Ancona dal martedì al sabato ore 9.30-13.30/ giovedì e venerdì anche 16.30-19.30 Solo per gli spettacoli allo Sperimentale : prevendita on-line: www.geticket.it info: tel. 071 52525 | biglietteria@teatrodellemuse.org tel. 071 82805 | info@teatrodelcanguro.it