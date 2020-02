Descrizione evento: IL PICCOLO CLOWN COMPAGNIA DEI SOMARI teatro d'attore (dai 3 anni) di Klaus Saccardo, Nicolò Saccardo e Natascia Belsito con Klaus Saccardo e Nicolò Saccardo voce fuori campo Soledad Rivas costumi Giacomo Sega scene Studio Quadrilumi - Michele Giovanazzi e Cristina Scardovi disegno luci Federica Rigon Un clown bambino si ritrova un giorno da solo, in una sperduta campagna. Trova rifugio a casa di un contadino, anche lui solo, ma assai poco incline alle relazioni, soprattutto quelle con i bambini. I due devono imparare a conoscersi, e a comprendere le esigenze l’uno dell’altro. Interpretato da un attore professionista insieme al figlio di sette anni (dal sorprendente talento), lo spettacolo non utilizza parole ma un concerto di gesti per trasportarci in un mondo di emozioni, indagando sulla relazione padre / figlio, adulto / bambino in un modo del tutto inedito.

€ 5.00 posto unico (€ 4,50 ridotto con Marche Teatro card) vendita biglietti presso il Teatro Sperimentale, da un'ora prima dell'inizio è anche possibile acquistare i biglietti in prevendita presso la Biglietteria del Teatro delle Muse - via della Loggia, 1/d - Ancona dal martedì al sabato ore 9.30-13.30/ giovedì e venerdì anche 16.30-19.30 Solo per gli spettacoli allo Sperimentale : prevendita on-line: www.geticket.it info: tel. 071 52525 | biglietteria@teatrodellemuse.org tel. 071 82805 | info@teatrodelcanguro.it