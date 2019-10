Descrizione evento: Parleremo della Mente, dell'Intelligenza, del Falso Ego e dell'Io Supercosciente.



Srila Valihara Prabhu è un maestro di Bhakti Yoga, disciplina della tradizione spirituale dell’antica India.

Ha vissuto per molti anni in monasteri ed ashram in India, e sotto la guida del suo maestro ha raggiunto una profonda conoscenza della filosofia Vedica. Da decenni diffonde con conferenze e corsi la saggezza e pratica della meditazione in varie istituzioni culturali e associazioni.



Alla fine della conferenza è previsto uno yoga snack.

La partecipazione è a offerta libera.



Gradita la prenotazione