Descrizione evento: Il Museo Nori De’ Nobili di Trecastelli sabato 14 ottobre 2017 aderisce alla Tredicesima Giornata del Contemporaneo proposta da AMACI - Associazione Musei d'Arte Contemporanea Italiani.Per l’occasione il Museo propone, alle ore 18.30, il recital “IMMAGINI di PAROLE”, a cura di Camillo Nardini, in cui le voci di Virginia Buratti, Alessio Messersì, Laura Pettinelli e Mauro Pierfederici interpreteranno suggestive poesie e brani legati all’immaginario al femminile. Lo spettacolo si terrà nelle sale del Centro Studi sulla Donna nelle Arti Visive Contemporanee, dove attualmente è esposta “UN PASSO VERSO LA RINASCITA”, mostra di fotografie delle ragazze yazide nel campo profughi di Khanke.Il recital, incentrato sul tema della donna, sarà un viaggio emozionante, un intreccio di scritti e poesie di autrici di varie epoche e nazionalità, che hanno aperto uno sguardo, profondo e riflessivo, sulla condizione femminile. L’evento è promosso dal Comune di Trecastelli e dal Museo Nori De’ Nobili in collaborazione con l’Associazione Culturale Sena Nova. La partecipazione alla manifestazione è a ingresso libero.