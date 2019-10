ET EVENTI E TEATRO via polidoro virgili - ang via kennedy sn

Descrizione evento: ET EVENTI E TEATRO

in collaborazione con ARETE TRAINING

INTRODUZIONE ALLA RECITAZIONE INTERIORE

corso intensivo

dal 22 al 24 novembre 2019 - FERMIGNANO (PU)



Cos’è? Un approccio al training attoriale che mette la consapevolezza psicosomatica al centro del processo laboratoriale. Utilizzando tecniche alternative di body mind, mutuate da differenti discipline, tentiamo di esplorare e conoscere le strutture emotive e mentali, per ottenere una maggiore libertà espressiva. Intro Il modulo introduttivo serve a comprendere come gli strumenti base del training Arete possono consentirci di trovare una consapevolezza, ulteriore e più profonda, del nostro corpo e del nostro centro: l’identità. Attraverso la messa in scena di un monologo sarà poi possibile comprendere concretamente le differenze con le nostre modalità esecutive abitudinarie. A chi si rivolge? Il corso è dedicato ad attori, performers, danzatori, registi e chiunque altro aspiri ad esplorare l'espressivita? dalla prospettiva radicale della consapevolezza di sé. Il Trainer _ Stefano Masta Francoia Classe 1978. Attore, Trainer e Istruttore Mindfulness. Produce spettacoli e organizza laboratori teatrali e gruppi di crescita dal 2010 con attori professionisti e non. Info Preadesione obbligatoria entro l’8 novembre 2019. Il corso verrà attivato con un minimo di 8 partecipanti (massimo 15). Per informazioni, costi, orari e preadesioni: tel 347 7673713