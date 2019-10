Per festeggiare il periodo più pauroso dell'anno il Circolo della Natura vi aspetta giovedì 31 ottobre in maneggio (via Colle Onorato, 5 Jesi AN) a partire dalle 19.30.

Dopo una disgustosa cena di benvenuto, i bambini, muniti di torce, andranno a trovare gli animali di notte. A seguire un' orribile sfilata: chi avrà realizzato la scopa più mostruosa?