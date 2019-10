Descrizione evento: Dal 31 ottobre al 3 novembre Itinerari da Paura per cuori... spiritosi!

Tutti gli itinerari sono su prenotazione, a numero chiuso e si svolgono al coperto, anche in caso di maltempo.



• • • LA CASA STREGATA • • •

Percorso teatrale itinerante, ironico e divertente adatto a famiglie con bambini dai 5 anni

31 ottobre, 1 e 2 novembre



Nella casa antica ai piedi delle mura abitano stravaganti personaggi, chi sarà così coraggioso da entrare e incontrarli?



Partenze ore: 15.07 - 16.07 – 17.07 – 18.07 – 19.07

Quota a persona € 7,00

gratuito fino a 4 anni



Info e prenotazioni: info@gradara.org - cell.340 1436396



• • • IL SISTEMA DELLA DOLCEZZA - UNA STORIA DA PAZZI • • •

Lettura animata da un racconto di Edgar Allan Poe - adatto ad un pubblico dai 14 anni

31 ottobre e 1 novembre



In un vecchio castello il buon Maillard è il direttore di un Manicomio famoso per il metodo della dolcezza: i malati sono assecondati nelle loro follie. In un susseguirsi di situazioni divertenti ed ironiche al limite della follia la verità sarà pian piano svelata fino al colpo di scena finale



Partenze ore: ore 22.37 e ore 23.37

Quota a persona € 7



• • • FRATE ALBERIGO DAL CONVENTINO • • •

1, 2 e 3 novembre

Apertura straordinaria del Conventino di Gradara - itinerario adatto a tutti



Il personaggio di Frate Alberigo vi porterà alla scoperta di questa antica dimora con racconti e leggende tra il serio e il faceto fino agli inediti risvolti nella storia di Paolo e Francesca.



Partenze ore: ore 10.30 – 11.30 – 12.30 – 14.00 – 15.00 – 16.00 – 17.00

Quota € 3 a persona a partire da 5 anni