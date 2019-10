Descrizione evento: Torna la notte più paurosa dell'anno a Castelraimondo

- Sosta gratuita per camper adiacente alla manifestazione

- Animazione, truccabimbi e gonfiabili gratuiti per i più piccoli

-Street food e food truck aperti tutta la notte



PER TUTTA LA SERA PER LE VIE DEL PAESE SPETTACOLI LIVE E ATTRAZIONI .......IL POZZO DI SAMARA, CIRCO HORROR, OSPEDALE DELL'ORRORE E PERCORSI DEL TERRORE..

DIRETTAMENTE DA AVANTI UN ALTRO GLI OSPITI DANIEL "IL BONUS" E "MISS CLAUDIA"



ORE 18.30 APERTURA DEI MERCATINI E DEI PERCORSI DEL TERRORE

ORE 20.30 SPETTACOLO DEI RAPACI

ORE 21.00 SPETTACOLO DAL PALCO

ORE 22.00 CONCERTO CELTICO "THE SIDH"



INGRESSO € 6-GRATUITO FINO A 5 aANNI