AMANDOLA CENTRO Piazza, centro storico e via principale

Descrizione evento: Il Re della manifestazione è il pregiato tartufo bianco. Lo scenario dell'evento è Amandola e il suo meraviglioso centro storico. La piazza sia anima di stand, esposizioni artigianali, degustazione di prodotti tipici. Tutto questo e molto altro è "DIAMANTI A TAVOLA", festival del tartufo bianco pregiato.

Presso il Palatuber sarà possibile assistere a show cooking e degustare menù creati per l'occasione da chef di fama internazionale. Il tutto condito da convegni, spettacoli di strada, musica dal vivo e passeggiate naturalistiche guidate alla ricerca dell'oro bianco dei Sibillini.

In questi giorni il centro storico rifiorisce, riaprono tutte le antiche botteghe e osterie, che offrono ai visitatori la possibilità di degustare tipicità del territorio in originali location.

Ciò è possibile grazie al grande impegno del Comune di Amandola, della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, dell'associazione A.TA.M. e di tutte le realtà associative amandolesi.



14 Novembre

Serata evento con lo Chef MASSIMO BOTTURA