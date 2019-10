Descrizione evento: TUTTI I VENERDÌ DI OTTOBRE

PIZZA E STELLE appuntamenti all'Osservatorio astronomico del Museo del Balì, cena in compagnia con pizza e osservazione del cielo col laser, attraverso i telescopi e le macchine fotografiche.



Apertura straordinaria dell'osservatorio che inizia con pizza e birra. Segue l'osservazione del cielo all'esterno con i telescopi. L'oculare sarà a disposizione per chi vorrà scattare una foto col proprio cellulare. Un souvenir originale da portare a casa! Ogni serata avrà un tema particolare: Venerdì 11 | Gli ultimi pianeti del Sistema Solare Venerdì 18 | Tra le ali del Cigno Venerdì 25 | Le galassie di Andromeda 19:30 cena con pizza e bevande

20:30 - 22:00 osservazione del cielo

20 € costo della serata comprensivo di pizza e bibite. Biglietti direttamente all'ingresso, non sono valide riduzioni.

N.B. Le pizze sono miste e al taglio, non è possibile ordinarle. Alcune saranno vegetariane. Non essendo un ristorante non possiamo soddisfare esigenze particolari.



PRENOTAZIONE entro giovedì

solo tramite SMS WhatsApp 0721896611