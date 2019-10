Descrizione evento: Escursione dall'Abbazia di san Vittore alle Chiuse per visitare il "buco" nella roccia del Foro degli Occhialoni, testimonianza del carsismo a Frasassi con panoramiche vedute sulla Gola e l'area circostante - € 15 Un motivo in più per restare: lungo la strada del ritorno visita al "Presepe Vivente", la rappresentazione natalizia nella Grotta di Frasassi dislivello - 320 m durata - 3 ore + soste difficoltà - media per prenotarsi inviare un'email a entro le 13:30 del giorno precedente indicando: recapito telefonico, numero dei partecipanti e dove si preferisce unirsi al gruppo; partenza alle 9:25 dal parcheggio di via Ugo la Malfa 2 a Lido san Tommaso di Fermo (43.22555 13.77733) e arrivo previsto a san Vittore alle Chiuse alle 11:30 attrezzatura necessaria: calzature adatte a percorrere sentieri, vestiario traspirante idoneo all'ambiente montano, zaino con pranzo al sacco, scorta d'acqua e giubbino impermeabile; utili: occhiali, cappello, crema solare e cambio da lasciare in auto; si possono utilizzare bastoni da nordic walking o trekking per aiutare la progressione l'evento è confermato al raggiungimento di un numero minimo di adesioni e l'eventuale annullamento o rinvio verrà comunicato per email entro la sera precedente; in caso di maltempo o altro impedimento le Guide valuteranno la revisione dell'escursione, la scelta di percorsi alternativi o di concentrarsi sull'evento collegato Il Parco della Gola della Rossa e di Frasassi è l'area dell'Appennino marchigiano dove più che altrove si manifesta il carsismo tipico dei massicci calcarei, non solo con i famosi ipogei delle Grotte Turistiche che sono una parte del Sistema, ma anche con emergenze visibili all'esterno. Una di esse è l'imponente Foro degli Occhialoni che "buca" il Monte di Frasassi testimoniando la presenza di una cavità probabilmente emersa per l'azione erosiva del Sentino che ha scavato la Gola e generato il processo carsico della zona. Dall'abbazia di san Vittore l'itinerario passa per Pierosara, borgo che ricorda l'amore osteggiato tra la pastorella Sara e il nobile Piero. I Presepi Viventi sono "rappresentazioni teatrali" della natività il più delle volte organizzati in antichi borghi o in luoghi caratteristici che ben si prestano a ricreare l'atmosfera natalizia e la cui usanza iniziò nel lontano 1223 a Greccio per l'iniziativa di san Francesco d'Assisi. A Genga si svolge lungo il percorso che dalla Gola di Frasassi conduce alla Grotta di Frasassi dove si trova il Tempio del Valadier e l'eremo di santa Maria Infra Saxa per una estensione totale di 30.000 m2 a cui prestano la loro opera oltre 300 figuranti in costume. Salendo lungo le 14 stazioni della via crucis si incontrano le varie "botteghe" fino alla cavità naturale dove dal monastero i bambini vestiti in bianco fanno la Passeggiata degli Angioletti.