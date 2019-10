Descrizione evento: Un’escursione nella notte di Halloween non poteva che essere… sul Monte Strega! Camminata serale fino alla cima dello Strega, in uno scenario suggestivo e misterioso come la notte di Halloween richiede! Portate dolci, biscotti, caramelle e quant’altro sia a tema di Halloween: dopo l’escursione sarà il momento della cena con una zuppa di zucca e del… “dolcetto o scherzetto?”!!! Percorso: Parco Daini - Poggio Prato Tondo - Monte Strega - Parco Daini. Trasporto: mezzi propri Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di mercoledì 30 ottobre. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 15 € (servizio guida ambientale e zuppa di zucca) Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica / Escursionistica Dislivello: 300 m Tempo di percorrenza effettivo: 2 ore Lunghezza: 6 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Ritrovo principale Montelago di Sassoferrato, Parco Daini del Monte Strega, ore 19:00, Unnamed Road, 60041 Sassoferrato AN, Italia,

Altri ritrovi Senigallia (AN), Bar Paola, Via Bruno 22, ore 17:30 Vedi tutti i dettagli nel nostro sito