Descrizione evento: Avete già pensato al Capodanno? Ecco una proposta per trascorrere alcuni giorni in libertà alla scoperta di una delle capitali europee più ricche di storia e festeggiare l'arrivo del nuovo anno ai piedi dell'Acropoli.

Abbiamo pensato a questo programma adatto a tutti, per viaggiare in coppia, con amici o con tutta la famiglia.



Programma di viaggio:

29/12: Partenza dal porto di Ancona alle ore 16.30 per Patrasso, sistemazione a bordo come da prenotazione effettuata e notte in navigazione.

30/12: Arrivo a Patrasso alle ore 15.00, sbarco e prosecuzione verso Atene con auto propria ( o servizio bus locale per chi arriva senza auto). Sistemazione c/o Hotel Titania 4*, cena e pernottamento in hotel.

31/12: Prima colazione in hotel e tempo libero a disposizione per visitare la città ( i siti sono aperti fino alle ore 15.00). Da non perdere assolutamente la visita al monumento simbolo della capitale, l' Acropoli e il suo Partenone. Pranzo libero. Cena in hotel con possibilità di supplemento per il Cenone di Capodanno. Pernottamento in hotel.

01/01: Prima colazione in hotel e giornata libera a disposizione: immancabile passeggiare alla scoperta dei quartieri più tradizionali (la zona della Plaka e Psiri), del Palazzo del Parlamento a Piazza Syntagma dove poter assistere al tradizionale cambio della guardia.

Cena e pernottamento in hotel.

02/01: Prima colazione in hotel e trasferimento verso il porto di Patrasso con auto propria ( o servizio bus locale per chi arriva senza auto). Disbrigo delle formalità di check-in e partenza per l' Italia.

Sistemazione a bordo come da prenotazione effettuata e notte in navigazione.

03/01: Mattinata libera in navigazione. Arrivo previsto ad Ancona alle ore 14.00.



**NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE**

QUOTA BASE PER PERSONA € 319,00



LA QUOTA COMPRENDE:

- Viaggio in nave sistemazione poltrona a/r

- 3 notti c/o Hotel Stanley 4 stelle in camera doppia,

trattamento di Mezza Pensione (bevande escluse)

- Assicurazione medico bagaglio Allianz



SUPPLEMENTI:

- Passaggio auto € 143,00 a/r

- Adeguamento carburante € 10,00 (a persona/a veicolo/a tratta)

- Cenone di Capodanno (facoltativo) su richiesta

- Possibilità di sistemazione in cabina con quotazioni su richiesta



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -