Descrizione evento: Escursione tra i colori dell’autunno in una delle zone più belle del Parco Naturale della Gola della Rossa e di Frasassi. Da Castelletta costeggeremo Monte Pietroso per arrivare a Poggio San Romualdo e attraversare poi la bellissima Vall’Acera! Intorno a noi paesaggi autunnali mozzafiato! Percorso: Castelletta - M. Pietroso - Poggio San Romualdo - Vall'Acera - Castelletta. Trasporto: mezzi propri Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di sabato 2 novembre. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 15 € Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 600 m Tempo di percorrenza effettivo: 3:30 ore Lunghezza: 13 km Requisiti richiesti Essere un po' allenati alla camminata Ritrovo principale Bar del Pino, ore 9:30, Frazione Castelletta, 101, 60044 Castelletta AN, Italia, Castelletta

Altri ritrovi Senigallia (AN), Caffetteria Senigalliese, Via delle Viole 20, ore 8:15 Vedi tutti i dettagli nel nostro sito