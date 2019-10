Descrizione evento:

ore 18.00 allasi inaugurerà un nuovo progetto che ha come protagonista lePresenteremo i nuovi Eventi Green e i prossimi appuntamenti, che svilupperemo.Saranno presenti diversi amici/collaboratori che presenteranno le proprie iniziative e laboratori che organizzeremo nei prossimi mesi.Ci sarà un micromercatino di autoproduzioni locali e un Aperitivo-Degustazione Promozionale a base di erbe spontanee, preparato daLena Deckert è cresciuta in Germania e ha iniziato a riconoscere le erbe spontanee fin da bambina.Si è laureata a Perugia in Agraria indirizzo "Economia e cultura dell'Alimentazione".Dopo la laurea, trasferitasi ad Ancona ha continuato la sua formazione erboristico/culinaria.La passione di questi due mondi non poteva che sublimarsi con "LA CUCINA DELLE ERBE SPONTANEE", che coniuga i principi dell'alimentazione naturale (fresco, biologico, a km0, di stagione) con il benessere e la salute della persona.Lena fa anche parte del progetto "Casa delle Erbe" di Sonia Baldoni (la Sibilla delle erbe) e tiene corsi di cucina e riconoscimento di piante spontanee.(Potete vedere le sue attività sulla sua pagina fb "casa delle erbe villa mandarina")Quest'anno ha frequentato, inoltre, il corso "Coltivazione, lavorazione, trasformazione e distillazione delle piante officinali", promosso dalla Regione Marche che le ha permesso di creare, attraverso il cibo, un'esperienza sensoriale visivo/estetica, olfattiva, degustativa, naturale e salutistica.Pietanze da annusare, gustare con gli occhi e assaporare in un viaggio sinestetico....Buono, in ogni senso...Per info e prenotazioni:373 7518889 (anche con msg whatsapp)o scriveteci nella messaggeria della ns pagina FbSe non sapete dove stiamo, cliccate questo link eavrete le indicazioni di Googlemaps:Via Flaminia Prima, 43Osimo StazioneIngresso soci Arci