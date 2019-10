Descrizione evento: Polentata al Castello – San Martino della Solidarietà 2019

Polenta, Musica, Mercatino e tanto altro ancora al centro di Monte Urano



Sabato 9 e domenica 10 novembre, nel centro di Monte Urano, presso i giardini pubblici, avrà luogo la tradizionale Polentata al Castello dell’Alveare onlus. Alla norcina, rossa, bianca o al baccalà, la Polenta sarà il piatto principale di questo evento. Non mancheranno, castagne, pizzette fritte, salsicce, braciole, porchetta, patate e olive fritte.

Gli stand saranno aperti , anche in caso di pioggia, sabato a cena , domenica a pranzo e cena , anche da asporto.



PROGRAMMA 2019



VENERDI 8 NOVEMBRE

ore 21.30 incontro/dibattito “FARE per CRESCERE – Ripartiamo da qui, oltre la tecnologia” presso la sala riunioni del palazzo comunale – Corso Mazzini.



SABATO 9 NOVEMBRE

ore 15.30 “Gara del Dolce” presso giardini pubblici, ospiti dell’evento Deborah di TRIPPAdvisor e Paolo di DajeMarche

ore 18.30 S.S Messa del volontariato - chiesa San Michele Arcangelo con la partecipazione della Corale “Dolce Canto a Leo” di Monte Urano

dalle 21.30 La Stanza in concerto – Tributo Rock alla musica italiana

ore 19.00 "Apertura stand gastronomici” presso giardini pubblici – Piazza Vittorio Veneto



DOMENICA 10 NOVEMBRE

MATTINO

dalle 9.00 alle 20.00 “Mercatino Mirabilia” in Piazza della Libertà

ore 10.30 Corsi gratuiti di pittura per bambini tenuti dal Prof. Raffaele Ciccaleni presso Piazza Marconi.

ore 11.30 Apertura stand gastronomici presso Giardini Pubblici – Piazza Vittorio Veneto

POMERIGGIO

dalle 15.00 intrattenimento musicale con gli Still Glory band e a seguire il gruppo musicale I Pupazzi

intrattenimento per bambini

ore 19.00 "Apertura stand gastronomici” presso giardini pubblici – Piazza Vittorio Veneto

ore 22.30 “LOTTERIA della SOLIDARIETA” Giardini Pubblici – Piazza Vittorio Veneto