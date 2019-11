Descrizione evento: PASSEGGIATA PER FAMIGLIE

"Tra 'l Borgo e 'l Castello, Sassoferrato 'n duello" Questo detto popolare rispecchia perfettamente il dualismo della nostra cittadina, uno dei Borghi Più Belli d'Italia.

All'interno della manifestazione "San Martino castagne vino e cammino", partiremo dal Castello di Sassoferrato per scoprire le peculiarità della città vecchia, iniziando dalla visita delle Madonne di Giovan Battista Salvi detto "il Sassoferrato", autentici capolavori del 1600. Poi passando dal bosco urbano, arriveremo fino alla meravigliosa Chiesa di Santa Maria del Piano (gioiello barocco) ad ammirare i dipinti dell'Agabiti, del Guerrieri ed altri, con una puntatina al Mulino del ponte del Piano. Rientreremo dalle porte medioevali del Borgo di Sassoferrato per poi tornare in Castello variando itinerario e apprezzando altre bellezze del luogo.

PROGRAMMA:

RITROVO Ore 14,40 Piazza Matteotti (piazza del Castello) - si consiglia di parcheggiare in via Cardinale Albornoz (dietro il Palazzo Comunale)

Partenza ore 14,45 Rientro per la castagnata e vin brulè ore 18,15 circa

A seguire, con i nostri volontari, si potrà anche effettuare un breve giro in notturna della città Medievale di Sassoferrato e visitare alcune "chicche" del posto.

Difficoltà: T-E turistico - escursionistica.

Lunghezza Circa 5km

Non ci sono difficoltà particolari, ma si richiede un minimo allenamento.

OFFERTA LIBERA

A chi sarà così gentile da fare un'offerta verrà dato un "buono castagne" da consumare al rientro dal cammino

Il gruppo sarà accompagnato da una Guida naturalistica escursionistica autorizzata (socio Aigae - Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche)