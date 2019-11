Descrizione evento: Venerdì 22 novembre - Ore 18 - Officina del Sole di Montegiorgio, visita al Frantoio, lavorazione delle olive e convegno sul tema: Il sig. Olio: il re della Dieta mediterranea, relatori Paolo Foglini e Leonardo Seghetti. Seguirà cena a base di prodotti tipici a cura dell' Associazione Cuochi della Provincia di Fermo Sabato 23 novembre - Ore 10.00 - Cine-Teatro Manzoni, Convegno organizzato insieme all'ITI Montani-Indirizzo agrario, sul tema: L'Agricoltura contro la crisi-La scuola come risposta. Relatori: Paolo Giunta La Spada, Simone Lucciarini de Vincenzi, Gaetano Sirocchi e altri, moderatore Adolfo Leoni; ore 12:00 Cine-teatro Manzoni "La longevità nel Cilento in relazione alla Dieta Mediterranea" dott.ssa Lucibello Serena Ore 10.00 - Locali dell'ex convento agostiniano apertura stand; Ore 17.00 - Sala Palazzo Passari, incontro su: Buone pratiche agricole, turismo e paesaggio: Italia alla riscossa. In collaborazione con Pro-Loco. Relatori: Rossano Romiti della pro loco di Montegiorgio e dirigenti pro loco locali e regionali, dott. Pacioni Pierpaolo esperienza imprenditoriale, Emanuele Luciani esperienze europee del Laboratorio Ore 18.30 - Sala Palazzo Passari, incontro su La "vera" storia dello Stoccafisso nella Dieta Mediterranea , Relatore Paolo Foglini; Ore 20.30 - Ristorante Il Grottino: Cena Stoccafisso Domenica 24 novembre - Ore 10.00, apertura stand; Ore 10.30 - Convegno con il ministro dell'Agricoltura. Conduce Lando Siliquini. DAL MONDO PRODUTTIVO UN'ALLEANZA PER LA SALUTE, con i due focus: primo sul Protocollo tra Ordine dei Medici e Mondo Agricolo, secondo sulla Rete Imprese che Promuovono Salute. Luogo: Teatro Alaleona; Ore 13.00: Ristorante Il Grottino: Pranzo nutraceutico Ore 16.00 - Laboratori per i più piccoli: Le mani in pasta; locali della Falegnameria; a cura di Benito Ricci Ore 16.30 - Focus su: A Tavola con i Monaci, relatore Adolfo Leoni; sala Palazzo Passari; Ore 17.00 - Presentazione del LOGO Piceno Lab e delle novità Editoriali ; sala Palazzo Passari; Ore 19.30 - Chiusura stand; Ore 20.30 - Sala Manzoni - A Cena con le Vergare