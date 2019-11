Descrizione evento: Per festeggiare l'arrivo del nuovo anno ci immergeremo nelle atmosfere del “versante magico” del Parco Nazionale dei Monti Sibillini: nei suoi paesaggi, la sua natura e la sua storia. Al cospetto della bianca mole del Monte Vettore, camminando con le ciaspole, le racchette da neve estremamente semplici da usare anche per i meno esperti, muoveremo alla scoperta di una natura generosa di suggestioni ed emozioni. Mentre nel cielo si potranno ammirare i rapaci in volo come gheppi e poiane, tra boschi silenziosi e prati innevati non sarà raro incontrare sulla neve le tracce del passaggio di animali selvatici come il capriolo, la lepre e, con un po' di fortuna, il lupo.

Al tramonto saremo accolti nell' Agrimusicismo B&B&B Rifugio Cantantonella: un bell'aperitivo davanti al fuoco acceso, e poi sotto a festeggiare tutti quanti insieme l'arrivo del nuovo anno con un cenone dai sapori super autentici.



Quota a persona 80 eur



Difficoltà escursione EAI (Escursione in Ambiente Innevato) - Durata 4,5 h (soste comprese), distanza 9 km, dislivello 300 m.



E' richiesta abitudine al cammino.

Età minima 12 anni.



Materiali per escursione/ciaspolata: obbligatori scarponi da trekking (alti alla caviglia) impermeabili, mantella impermeabile, abbigliamento a strati, maglione pesante o pile, giacca a vento, guanti e cappello, ghette impermeabili, scarpe e calze di ricambio, scalda collo, acqua.



(Dotarsi del cambio per la serata da lasciare in auto. L'agriturismo metterà a disposizione un bagno per rinfrescarsi al termine dell'escursione.)



Spostamenti: mezzi propri con dotazione di GOMME TERMICHE.



In caso di neve carente si effettuerà normale escursione a piedi.



La quota comprende:

Guida escursionistica (certificata Aigae, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) al seguito

Trekking guidato



Noleggio ciaspole e bastoni

Aperitivo di benvenuto

Cenone di fine anno

Assicurazione RCT



La quota non comprende:

eventuali ulteriori consumazioni durante aperitivo

Quanto non scritto in “la quota comprende”

Prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni:

Alessandro 3285943956

Comunicare al momento della prenotazione eventuali allergie e/o regimi alimentari particolari



Ritrovo:

ore 13,00 parcheggio Bar Caprice, Marina di Altidona (FM)

(link google maps https://goo.gl/maps/QDDVe7JLSf42)



ore 14,30 AgriMusicismo B&B&B Cantantonella, Astorara di Montegallo (AP)

https://goo.gl/maps/9BZ7T4Dr21F9d3ML6





Fine attività: h 01,00 circa

Numero minimo totale, 10 partecipanti.

Escursione annullata se non verrà raggiunto il numero minimo partecipanti.

Il programma è soggetto a variazione a discrezione della guida.