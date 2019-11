Descrizione evento: Ogni terza domenica del mese al Museo del Balì azzarda con la matematica dei principali giochi a premi! ????



A chi non piacerebbe "vincere facile"? Ma se non vinciamo quasi mai è solo sfortuna oppure sono solo matematica e statistica?



Giocando insieme a noi alla Roulette, a Win for Life, al superEnalotto e ad altri giochi a premi, scopri quanto è difficile vincere e quanto, invece, è "facile perdere". Perché noi non siamo mai il "banco" e la matematica non è un azzardo!



L'attività inizia alle 17:00 in sala conferenze, non necessita di prenotazione ed è compresa nel prezzo del biglietto. Non si svolgerà nella giornata di Pasqua.