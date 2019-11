Descrizione evento: PLAGIO è uno spettacolo che mescola teatro, bookcrossing, improvvisazione, musica, poesia e comicità. Protagonista assoluta di PLAGIO è la Lettura. Gli attori prendono spunto, infatti, dai libri portati dagli spettatori e dalle loro esperienze di lettura, per creare una serie di brevi scene comiche nel corso del primo atto. Il secondo atto è dedicato al tentativo di plagio: attraverso un sapiente lavoro di drammaturgia, gli attori sfruttano tutte le indicazioni raccolte nel primo tempo per “scrivere” e nel contempo mettere in scena un romanzo del tutto inedito. Portate il vostro libro. Un libro da mostrare o magari da scambiare. Un libro che amate, odiate, da consigliare, di cui parlare. Insomma, un libro che potrebbe far parte del più temerario tentativo di plagio mai realizzato!