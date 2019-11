Descrizione evento: Il 25 novembre ricorre la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, una data importante in cui in tutto il mondo si compiono azioni di sensibilizzazione sul fenomeno della violenza contro le donne. Ancor più quest'anno si sente l'urgenza di stimolare l'attenzione della pubblica opinione quando, all'indomani dei nuovi dati Eures sui femminicidi si stima per il 2018 uno 0,7% in più di vittime rispetto al 2017. Sono in totale 142 le vittime di femminicidio nel 2018, un assassinio ogni tre giorni, numeri che fanno male, numeri che spingono con determinazione sempre maggiore a sensibilizzare la cittadinanza su questa grave realtà. Per questo l' Assessorato alle Politiche Sociali e Pari Opportunità del Comune di Ancona quest'anno propone l'iniziativa “Donna= sostantivo femminile plurale, quando le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere fanno rete”, una tavola rotonda rivolta alla cittadinanza, di informazione e formazione sulle politiche, e interventi concreti messi in campo dall'amministrazione comunale, dalla Regione Marche e dalle associazioni che lavorano in prima linea per contrastare il fenomeno e per supportare le donne vittime di violenza. Al termine del momento di confronto sul lavoro di rete, verrà proiettato il film “Ti do i miei occhi”, uno dei racconti cinematografici più efficaci nel rappresentare la condizione delle donne che subiscono violenza.