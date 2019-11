Descrizione evento: Primo dei due appuntamenti per abbracciare Camerino.

Per l'Olivo e la Ginestra è un ritorno, un abbraccio già avvenuto lo scorso anno, per i ragazzi di Lavianda è la prima conduzione nei sentieri di "casa".



Vi invitiamo, quindi, a trascorrere un bellissimo fine settimana di cammini, palpiti e racconti nelle Marche più intime, a due passi dall’Umbria, tra Muccia, Camerino e il monte Fiegni.



Le escursioni previste sono due, una il Sabato e una la Domenica, con la possibilità, per chi volesse, di arrivare già la sera di venerdi 13 all’Eremo del Beato Rizzerio,previa prenotazione, per la cena e il pernottamento, così come vi invitiamo a fare per la sera del Sabato.



SABATO 14 mattina il ritrovo è alle ore 9,00 davanti alla Scuola di Muccia.

L’escursione parte dal paese, gravemente danneggiato dal sisma dell’Ottobre del 2016.

La città, sorta col nome di Mutia, era nel Medioevo una sede strategica per la lavorazione e il commercio delle granaglie, tant'è che la signoria dei Da Varano di Camerino vi fece erigere un castello in difesa dei mulini.

Dal centro storico si seguono le indicazioni per immettersi sul CFM (Cammino Francescano della Marca) e dopo 4 km di bosco misto e variegato si giunge al Santuario di Col de’ Venti.

Il Santuario della Madonna di Col de' Venti, attualmente inaccessibile per gli eventi sismici, è una chiesa rurale che sorge nel luogo che ricorda un evento mariano. Percorrendo un sentiero che attraversa aree boscate e radure si giunge al grande prato sommitale. Da lì si può godere di una delle vedute più spettacolari sulla vallata Camerte. Di fronte a noi il possente Monte Igno e più in lontananza Monte Primo, cime importanti del Comprensorio dell’Alta valle del Potenza e Scarzito. Più a est svetta la città di Camerino, ferita anch’essa dal sisma. Sullo sfondo, la figura inconfondibile del San Vicino e dei suoi prati, che costituiscono la riserva più giovane delle Marche, istituita soltanto nel 2009. Dal prato, si prende il sentiero che corre sopra una terrazza calcarea e ci riporta nel bosco dove il sentiero si trasforma in tratturo. Una bellissima pineta, opera umana, sicuramente frutto della necessità di consolidare il terreno e rimboschire la zona velocemente, è il primo scenario della strada del ritorno. Si torna, poco dopo, su un sentiero forestale, il bosco cambia: si ripresentano specie autoctone come aceri, carpini, ornielli. L’ultimo tratto, percorso su strada asfaltata molto panoramica, ci riconduce al paese e al suo triste presente. Unica nota di speranza, tra le crepe e l’abbandono, la bella scuola donata generosamente alla comunità dall’ Andrea Bocelli Foundation.





LA SERA DI SABATO presso l’Eremo del Beato Rizzerio, Edizione speciale dei Racconti d’Inverno, in cerchio tra le parole e musiche, riflessioni e scambi caldi sul senso dell’essere, del sentirsi comunità, dell’accogliere, del sentirsi insieme. Fuori il silenzio della notte di dicembre, le pietre, i boschi, gli animali.



Per chi volesse partecipare alla camminata del giorno dopo trova i dettagli qui: https://facebook.com/events/421610315201117/?ti=cl



• COSA PORTIAMO?



D'OBBLIGO: scarpe da trekking (assicurarsi che le suole non diano segni di scollamento!), zaino, abbigliamento a strati (incomincia il freddo), cappello, impermeabile in caso di pioggia, ricambio da tenere in auto, acqua (almeno un litro e mezzo), snack energetici (frutta fresca\secca, barrette...), pranzo al sacco

guanti, scalda-collo.



FACOLTATIVO: macchina fotografica, bastoncini da trekking, guanti, cappello.



• INDICAZIONI:



Ritrovo: ore 9:0 0 Parcheggio di fronte la scuola di Muccia



Trasporto: mezzi propri



PRANZO AL SACCO!



• DATI ESCURSIONE



Itinerario: anello

Durata: 4 ore (soste escluse)

Distanza: 9,5 km

Dislivello: 600m

Difficoltà: E

Adatto ai Bambini? Si (allenati alla camminata).



Adatto ai cani? Si, muniti di guinzaglio.



• Quota d'iscrizione: 10€ a persona. 5€ minori di 10 anni.



• Il costo del pernottamento e colazione presso l’eremo è di € 20,00 + € 10,00 per la cena (da pagare direttamente alla struttura)

Per prenotare contattare il numero 3389487994.





La quota comprende il servizio offerto da guide ambientali escursionistiche associate AIGAE e l'assicurazione RCT



Per informazioni e prenotazioni:

Daniela – 3776843014

Giannermete – 3471148395



(non è sufficiente il "parteciperò" su Facebook).



• L'escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

Le guide si riservano il diritto di annullare o modificare l'evento anche durante lo svolgimento dello stesso se le condizioni non permettessero di svolgere e/o continuare l'escursione in sicurezza



Scala delle difficoltà

T - turistico

E - escursionistico

EE - escursionisti esperti