Descrizione evento: IL NATALE STA ARRIVANDO!



Il Comune di Falerone, in collaborazione con l'Associazione Mercatini APS, è lieta di invitarvi ai tradizionali MERCATINI DI NATALE!

Per tre domeniche di Dicembre, il Centro storico di Falerone (FM) si vestirà a festa, accompagnandovi verso il periodo più atteso di tutto l'anno: quello natalizio!



DOMENICA 8/12 --> HOBBISTICA

DOMENICA 15/12 --> AZIENDE ALIMENTARI

DOMENICA 22/12 --> HOBBISTICA E ALIMENTARI



Non finisce mica qui: pizza con forno a legna, castagne, vin brulé, vino cotto e, (immancabile) lu serpe, potranno essere gustati durante la visita. Ovviamente, non mancherà l'animazione per i più piccoli, con un certo signore vestito di rosso pronto a dispensare regali...



I mercatini si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 20.00.



A FALERONE, IL NATALE ARRIVA PRIMA!



MI RACCOMANDO, VI ASPETTIAMO!