Ad aprire la stagione musicale di dARTE SERRA 2020 saranno gli Atlante!



Chi sono?

Gli Atlante nascono all'alba del 2016 a Torino.

Un power trio che vede Claudio Lo Russo alla chitarra e voce, Andrea Abbrancati al basso e Stefano Prezzi alla batteria.

I tre si pongono come obbiettivo quello di accompagnare testi in italiano di natura introspettiva con sonorità rock/grunge di stampo angloamericano.

Escono nel marzo 2016 sul web con il video del primo singolo “Diciannove”, che li fa conoscere a quello che è il mondo della musica underground torinese e registrano il loro primo ep "Nello spazio più nero", presentato il 3 marzo 2017 a Torino.

Grazie a questo primo lavoro riescono a suonare in apertura a gruppi più conosciuti nel panorama italiano come L'Orso, la Municipàl, gli Eugenio in Via Di Gioia, i Pinguini Tattici Nucleari, i Sick Tamburo e Frah Quintale.

Suonano in importanti festival musicali del territorio nazionale come il _resetfestival, il Meeting del Mare, l’Alingana Festival, l’Apolide Festival, il Balla coi Cinghiali e il Memorabilia.

Grazie al singolo “Atlas”, uscito a gennaio 2018, vengono scelti come artisti del mese da MTV New Generation, entrando in rotazione nel canale Mtv Music 704 di Sky per il mese di marzo; il video di “Atlas” viene inserito fra i 30 finalisti del Mei Superstage e del Premio Pivi 2018 al fianco dei video di artisti del calibro di Colapesce, The Zen Circus, Calcutta, Motta, Gazzelle, Giorgio Poi, ecc..

Il 18 gennaio 2019 pubblicano il loro primo album intitolato "Un'entropia di immagini e pensieri" al quale sono seguite date promozionali nelle più importanti città italiane. Il 22 novembre esce Lamiera, l’ultimo singolo del trio, che rappresenta un punto di svolta nel loro sound. Nasce da un periodo di ricerca artistica del gruppo, nel tentativo di sperimentare nuovi suoni più elettronici (sintetizzatori e vocoder) mantenendo comunque la matrice rock che li ha sempre contraddistinti.

FB: https://www.facebook.com/atlantepowertrio/?epa=SEARCH_BOX

Instagram: Atlante Official



L' evento rientra nella rassegna #DarteSerra Music Live targata TiVittori!



* A finire aperitivo con vino,birra e analcolici a partire dai 3,00 € *



Ingresso con tessera TiVittori 2020: 3,00 €



FB: Ex Frantoio - Tivittori

Instagram: tivittori_exfrantoio

Telgram: https://t.me/TiVittori

tivittori@gmail.com