Descrizione evento: Camminata non impegnativa tra le colline del fondovalle piceno per ammirare i tesori di natura arte e architettura. Partiremo da Torre di Palme splendido incasato del circuito de I Borghi Più Belli d'Italia: visiteremo la bella Chiesa di S.Maria a Mare, l'antica S.Giovanni risalente al X secolo, e la gotica S.Agostino che conserva al suo interno un meraviglioso polittico di Vittore Crivelli. Ci rimetteremo dunque in cammino attraversando il Bosco del Cugnolo per scoprire le essenze di questo lembo di macchia mediterranea ancora intatto. Una sosta presso la Grotta degli Amanti ci permetterà di rievocare la storia d'amore di Antonio e Laurina che ha dato il nome a questa bella cavità naturale. Muoveremo quindi sul panoramico crinale, camminando su strada asfaltata, con vista sulle colline del fermano fino a raggiungere Lapedona. Accolti da Alessandra, preparatissima guida locale, visiteremo la romanica S. Quirico risalente al XII sec., la barocca SS.Nicolò e Martino con il suo monumentale soffitto recentemente resturato. Dopo un assaggio di vino cotto di cui Lapedona è storica produttrice fin da epoca romana, ammireremo la splendida pala del De Magistris conservata nella Sala Consiliare e la Madonna Manù per scoprire il “segreto” delle sue formelle decorate con caratteri aramaici. Età minima 12 anni Difficoltà: T (Turistico)

Durata escursione: 5 h (soste comprese) distanza: 8 km dislivello: 100 m

Materiali e abbigliamento: zaino, scarponi da trekking o scarpe con suola scolpita, giacca a vento, abbigliamento a strati, pantaloni lunghi, 1,5 lt, pasto al sacco.

___________________________________________________



Prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni:

Alessandro 3285943956

(anche sms e WhatsApp)



Ritrovo:

ore 8,00 Torre di Palme, Piazzale Parcheggio Via Duca d'Aosta.

(link google maps https://goo.gl/maps/pdBKpZ1Paqr)



Quota 15 €



La quota comprende:

Guida escursionistica (certificata Aigae, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) al seguito degustazione di Vino cotto

Trekking guidato

Assicurazione RCT



La quota non comprende:

Quanto non scritto in "la quota comprende"

Spostamenti: su mezzi propri.

Fine attività: h 16,30 circa

Numero minimo totale, 10 partecipanti.

Escursione annullata se non verrà raggiunto il numero minimo partecipanti o se le condizioni atmosferiche non permettono lo svolgimento in piena sicurezza. Sarete comunque avvertiti tramite messaggio.

Il programma è soggetto a variazione a discrezione della guida. Foto da https://www.comune.fermo.it/