Descrizione evento: Come ogni anno la Fondazione Regionale Arte nella Danza, diretta da Eugenia Morosanu, prepara con i suoi insegnanti e con gli allievi, lo spettacolo di Natale.

Il Natale è una festa ricca di allegria, di luci, di regali e di calore familiare che pervade ogni casa ed ogni città. I più piccoli scrivono la letterina a Babbo Natale, mentre gli adulti girano tra le bancarelle dei mercatini di Natale e pensano a come imbandire la tavola di tante cose buone da mangiare.

Gli allievi della Fondazione Regionale Arte nella Danza sono in grande fermento perché vogliono mostrare ai genitori, ai fratelli più grandi, ai nonni e agli amici, tutta la loro bravura ed il palcoscenico del Teatro Sperimentale, grazie a questi giovani danzatori, si animerà e regalerà al pubblico una serata speciale, potremmo dire magica.

Quest’anno lo spettacolo si ispira allo "Schiaccianoci "con le musiche di Tchaikovsky e di tanti altri musicisti classici come ad esempio Chopin. Non mancheranno però brani più moderni, vicini alle nuove generazioni. Insomma un’allegra carrellata di nuove coreografie, tutte dedicate al Natale.

Tra i fiocchi di neve ed i volteggi di abili pattinatori sulle note del valzer dei fiori, seguiremo i giovani ballerini, magistralmente guidati dai loro coreografi, che ci incanteranno e ci porteranno in un mondo fantastico, un mondo fiabesco.

La danza è sicuramente la forma d’arte che, insieme alla musica, riesce a creare un’atmosfera magica, a rendere reali i sogni, a trasmettere un messaggio di pace che dal palcoscenico arriva a tutto il pubblico in sala.

La spensieratezza, l’ingenuità, la dolcezza e la bontà dei bambini ci guideranno alla scoperta di un mondo dove non c’è indifferenza, non c’è cattiveria, ma regna l’amore e la solidarietà.

Per il secondo anno consecutivo Eugenia Morosanu ha infatti scelto di dedicare lo spettacolo alla Fondazione Ospedale Salesi di Ancona. Nel foyer del teatro saranno presenti i volontari con tanti doni solidali che gli spettatori potranno scegliere, facendo una donazione e contribuendo così alla raccolta fondi per l'attuazione dei progetti di co-terapia che la Fondazione realizza presso i reparti dell'Ospedale Pediatrico Salesi di Ancona. Clownterapia, musicoterapia, giocoterapia, arteterapia e pet therapy, tutte attività che permettono al piccolo paziente di affrontare in modo più sereno il difficile periodo del ricovero e di cura.

E quindi, lasciamoci trasportare dall'armonia della danza, dalla magia delle favole e dalla voglia di stupirci ancora, proprio come fanno i bambini.