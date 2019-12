Descrizione evento: Aspettando il 2020…Sarà l’anno d’oro e il Seebay non poteva che celebrarlo con un evento scintillante. Atmosfere barocche, opulenza glam, paillettes in ogni angolo.



Perché la parola d’ordine è: brillare.

Tutta la notte.



CENA DI GALA + PARTY

120€ a persona (bevande incluse)

60€ bambini (da 4 a 11 anni)

Infant (da 0 a 3 anni) gratuito



MENU

Scampetti in foglia oro

Carpaccio di pesce spada marinato alla curcuma

Spinaci croccanti e dressing al pompelmo



Risotto Carnaroli mantecato con gamberi, zenzero e crema di zucca

Paccheri “Giovanni Perna” gratinati ai pesci bianchi con salsa di cacio e pepe e briciole di oro 23 Kt.



“L’Oro del Mare”: filetto di corbello tostato al sesamo su crema di patate allo zafferano, ventaglio di corallo nero, datterino confit, aragostella in salsa bernese e bietola



Lingotto alla nocciola con paillettes croccanti, crema al gianduia e perline dorate



Uva

Clementine



Lenticchie con angioletti e diavoletti



Dolci della tradizione natalizia



Info e prenotazioni



Email: info@seebayhotel.com

Tel: 071801470