Descrizione evento: Bambini



"C'era una volta un'elfo......."

e poi? come continua questa storia?



inventiamola insieme, una bellissima favola di Natale!



Vi attendiamo tutti al MAM'S - Galleria d'Arte Contemporanea domenica 15 Dicembre dalle 16.00 alle 17.30.



Laboratorio adatto ai bambini dai 5 anni in su.



Costo 3€ a bambino.



Per info e prenotazioni:

iat.sassoferrato@happennines.it

0732956257

3337301732

3337300890