Descrizione evento: "Vi osservo", direbbe il dott. Nowzaradan!



E quindi per salvarvi dalle abbuffate natalizie ecco per voi una bella opportunità di trekking + visita al Presepe Vivente di Genga :)



Partiremo da San Vittore alle Chiuse in direzione del romantico borgo di Pierosara. Da qui prenderemo l'anello che gira intorno al Monte la Croce, di cui raggiugeremo la vetta. Panorami di ampio respiro su valli selvagge scavate dal fiume Sentino nel corso di migliaia di anni, borghi, castelli e leggende.



Terminata l'escursione, chi vorrà, potrà proseguire alla visita al Presepe vivente di Genga: il presepe vivente più grande del mondo! Il presepe si snoda su un percorso di 30.000 metri quadri, lungo il costone roccioso che conduce al tempio di Valadier e alla grotta.



DETTAGLI ESCURSIONE

Lunghezza: 10 km – percorso a palloncino con filo (come lo chiama un collega)

Tempo di percorrenza: 5 ore escluse soste incluse

Dislivello: 400 mt circa

Difficoltà: Media / Livello E

Requisiti richiesti: Si richiede un minimo di abitudine al cammino.



Equipaggiamento obbligatorio: Scarponcini da trekking o scarpe con suola ben scolpita

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento a strati, pantaloni lunghi, k-way, 1 cambio da tenere in auto, acqua, snack, macchina fotografica, binocolo, bastoncini da trekking (per chi li usa), cappello di lana e guanti. Pranzo al sacco, sacchetto rifiuti.



LUOGO DI INCONTRO

Ore 9.00 parcheggio di San Vittore alle Chiuse https://goo.gl/maps/EQ1soXUcXjiXwJP96 (partiamo presto per evitare la fine di ingresso al presepe, o almeno ci proviamo)



COSTO (servizio guida ambientale AIGAE + assicurazione RC)

Adulti: 15 euro

Minorenni: 10 euro

(Età minima 10 anni, bambini abituati alle camminate)

Per chi proseguirà al Presepe: dal parcheggio di San Vittore, raggiungeremo un altro ampio parcheggio nelle vicinanze da cui parte la navetta gratuita che ci porterà all'ingresso. Il presepe si snoda lungo il percorso che porta al tempio di Valadier. L'ingresso è di 7.5 euro. Bambini sotto i 10 anni gratis.

Trasporto: mezzi propri



(Riserve: Escursione confermata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Qualora le condizioni atmosferiche non consentissero un regolare svolgimento in sicurezza, l’escursione può essere modificata o annullata il giorno stesso dell’evento.



INFO e PRENOTAZIONI

Federica– Guida ambientale escursionistica AIGAE - +39 3494737063



Prenotazione obbligatoria