Descrizione evento: Come da tradizione l`Antica Cantina Sant`Amico vi accoglie all`interno dell`edificio originale storico ottocentesco in occasione del Lancio della nuova Lacrima DOC annata 2019 di propria produzione con 100% uve Lacrima.



Vi aspettano assaggi gratuiti di questa rinomata Lacrima di Morro d`Alba DOC che l`Antica Cantina Sant`Amico produce in purezza. L`atmosfera natalizia sara resa ancora piu` speciale grazie al Mercatino di Natale tra le Botti Antiche con tante idee regalo gia confezionate e la possibilita` di confezionare cesti regalo personalizzati.



DOMENICA 15 DICEMBRE

APERTURA

MATTINO 10.30/12.30

POMERIGGIO 15.30/18.30



Antica Cantina Sant`Amico

Via S.Amico 4, Morro d`Alba (AN)

www.anticacantinasantamico.it