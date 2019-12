Descrizione evento: Proseguono a Trecastelli gli appuntamenti natalizi dedicati a famiglie e bambini. Sabato 21 dicembre 2019, alle ore 16.30, si terrà al Circolo ANSPI di Passo Ripe la proiezione del cartone animato IL GRINCH. Un divertentissimo film d’animazione dedicato a uno dei personaggi più dispettosi legati all’atmosfera del Natale, che ha come protagonista la creatura verde, pelosa e solitaria, che vive dentro una grotta con il suo cane Max e odia il Natale, il suo spirito allegro e i suoi canti. Tutti gli anni gli abitanti di Chinonsò rompono la sua tranquillità, organizzando la festa natalizia con enorme entusiasmo e scatenando l’ira del mostro verde e peloso. Quando i Nonsochi decideranno di organizzare una festa dedicata al Natale molto più grande del solito, il GRINCH penserà a un modo per ritrovare pace e tranquillità: rubare il Natale. Nel frattempo, una giovane ragazza piena di voglia di festeggiare, sta escogitando un modo per bloccare Santa Claus durante i suoi giri, con l’intento di ringraziarlo per aver aiutato sua madre. Il piano positivo della ragazza rischia di contrastare quello nefasto del Grinch… Chi riuscirà ad averla vinta? Il GRINCH riuscirà a rovinare il Natale agli abitanti di Chinonsò? La proiezione, promossa dalla Città di Trecastelli, è a ingresso libero.