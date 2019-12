Descrizione evento: Il Lunedì delle DANZE POPOLARI

Viaggio attraverso l'Europa a passo di folk!

con Claudia Gioia Gentili



Impareremo le danze che stanno spopolando in tutta Europa, entrando a far parte di un movimento intergenerazionale e interculturale basato su tradizioni popolari, ma soprattutto su fiducia, allegria, contatto e bellezza.

Ci alleneremo al divertimento, pronti a partecipare alle tante occasioni di danze, in giro per le Marche, per l'Italia e l'Europa.



La serata inizia con un riscaldamento ludico e prosegue con le danze in cerchio, in linea, in catena, a coppie, ecc...

Durante gli incontri si socializza, ci si contatta in allegria, si gioca, si fa movimento sano, si scoprono culture, si libera il corpo dalle tossine, si scardinano abitudini e schemi mentali, si pulisce il cuore dai pensieri pesanti, si torna a casa sudati, tonificati e un po' più spensierati!

Vestiti comodi, scarpe comode e da interno (fondo pulito) e un bicchiere personale. Chi vuole portare qualcosa da condividere a fine serata è il benvenuto!



Info 328 455 8549

Necessaria tessera associativa TiVittori per l'anno in corso 2020.