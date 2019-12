Descrizione evento:

Chi l'ha detto che la montagna in inverno deve essere vissuta solamente con la neve? Quindi... che i nostri Sibillini siano innevati o meno, vi proponiamo una giornata straordinaria!

, un altipiano dal quale si può ammirare un panorama meraviglioso che va dalla costa adriatica fino alle vette innevate del versante nord dei Sibillini, le nostre guide vi insegneranno a riconoscere le montagne e le caratteristiche della zona.

E se invece ci sarà la neve? Il nostro servizio di noleggio vi metterà a disposizione ciaspole e bastoncini per una stupenda ciaspolata.



Guida: Francesco Cianconi (Guida AIGAE / Maestro di Sci di Fondo F.I.S.I.) / Mauro Viale (Guida AIGAE)

DIFFICOLTA’: E - DURATA: 3 ore

- Equipaggiamento (variabile sulla base delle condizioni meteo): scarponcini da trekking, completo da trekking invernale, cuffia, snack o panino, acqua (almeno un litro).

- Consigli utili: un ricambio completo da lasciare in auto, un thermos con bevanda calda.

- Costo: 15 € (comprende: organizzazione, guida AIGAE abilitata con assicurazione RCT, noleggio torce frontali) + 5 € per noleggio ciaspole e bastoncini in caso di presenza neve.

- ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: Clicca sul pulsante "ISCRIVITI" in alto a destra su qtesa pagina o inviaci una email all'indirizzo activetourism@risorsecoop.it, per info 0733 280035.

INFORMAZIONI GENERALI

Assicurazione Infortuni

Tutte le nostre attività sono seguite da guide con copertura RCT, Risorse ti offre una possibilità in più per garantire la tua sicurezza e per un servizio qualitativamente migliore puoi attivare una assicurazione infortuni personale ad un prezzo speciale. Attiva l'assicurazione infortuni personale.

Sconti e promozioni

Risorse Cooperativa premia gli escursionisti più fedeli dando la possibilità di usufruire di sconti e promozioni, non perdere l’occasione: scopri l’occasione che fa per te!

Numero massimo di partecipanti

Il numero massimo di escursionisti consentito varia in base alle peculiarità di ogni escursione, ed è valutato per garantire la massima sicurezza e godibilità dell’evento.

Variazione o annullamento eventi

Risorse Cooperativa si riserva la possibilità di annullare l'evento qualora le condizioni atmosferiche non ne consentano un regolare svolgimento in sicurezza. L’attività può essere annullata o il percorso modificato su decisione della guida escursionistica anche il giorno stesso dell’evento.

Legenda livelli di difficoltà:

T - turistica

E - escursionistica

EE - escursionisti esperti