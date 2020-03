Descrizione evento: Organizzato dalla Società Brandozzi, in collaborazione con Confartigianato di Ancona e Pesaro Urbino e con il patrocinio del Comune di Ancona, Curiosando è ormai un appuntamento fisso per curiosi e appassionati del passato, di quello fatto da oggetti ricchi e nobili e di quello che racconta le tradizioni contadine quotidiane.



La manifestazione è nota agli abituè per la classica divisione tra la sezione “antiquariato” con mobili, quadri, arredi, argenti, ceramica antica, stampe, collezionismo in genere, e la sezione “rigatteria e artigianato” con piccoli oggetti d’epoca di uso quotidiano scovati dai rigattieri e ove si trovano anche bijoux d’epoca e non, pizzi e merletti, manufatti e creazioni artigianali di ogni genere.



Il Mercatino Curiosando offre a collezionisti ed appassionati la possibilità di volgere uno sguardo al passato con una vasta gamma di oggetti, che spesso non si acquistano per necessità bensì per pura seduzione estetica, per attrazione fatale, piacciono spesso per la loro essenzialità oppure attraggono per il pregio della marca e anche quando sembrano ordinari tutti hanno qualcosa di piacevole: è come incontrare l’anima gemella, equivale sempre a restarne irresistibilmente irretiti e lasciarseli sfuggire significa pagare in seguito il prezzo del rimpianto.