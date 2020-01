Descrizione evento: M ASKA

M ASCHERA

M ONSTRUM



Laboratorio teatrale attraverso il corpo e la maschera condotto da

Chiara Ameglio e Marco Bonadei (alias Marco George Lascimmiachefuma Bonadei), nell'ambito delle attività laboratoriali (workshop) promosse da "l'altra fedora".



Percorso esperienziale in 3 tappe:

14 Dicembre 2019

18-19 Gennaio 2020

data da definire Giugno 2020



Gli incontri si svolgeranno nello spazio dell'Ex Frantoio di Serra de' Conti (AN), con la collaborazione dell'associazione Tivittori.



Possibilità di partecipare anche a un singolo modulo.

Orari: 10 - 19 ( pausa dalle 13 alle 14 )



Descrizione Percorso

Oggi più che mai abbiamo bisogno d’immaginare, dilatare il tempo, entrare in territori inesplorati dove l’inconscio ci permette di interiorizzare ed elaborare una nostra simbologia autentica, un nostro paesaggio immaginifico, sollecitando lo sviluppo della nostra creatività e del nostro istinto.



Gli incontri propongono un percorso esperienziale attraverso il corpo. La pratica proposta è una meditazione guidata in movimento costruita sul respiro, con la quale interagiamo con il territorio del “diversamente reale”, attraverso un colloquio e un incontro con i suoi abitanti, ambigue e conturbanti figure simboliche: i nostri “mostri”.



Si affronterà poi un lavoro di ricerca attraverso l’uso della maschera: quest’oggetto arcaico, carico di mistero, che avvicina l’uomo al mondo degli dei o a quello degli inferi. Attraverso la stasi e un profondo lavoro di ascolto, uno stato immersivo di attesa, accade una trasformazione, una metamorfosi. E’ la maschera che ci indica la strada, che “ci muove” a guardare il mondo attraverso i suoi occhi; è lo strumento con cui lasciamo che il mostro si riveli.

Nutrire i nostri mostri interiori attraverso l’immaginazione ci permette di conoscere, di dialogare, includere e integrare le nostre imperfezioni. Il mostro rappresenta un interrogativo affascinante e capace di sprigionare l’energia dal conflitto interno, una lotta carica di potenziale espressivo.



Posti limitati! Info costi e iscrizioni al 348 121 7242