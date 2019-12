Descrizione evento:

EMOOOTIONS

Di e Con Chiara Davolio, Filippo Beltrami

Consulenza Artistica Stefano Cenci

Foto e Costumi Gabriella Davolio

Co-Produzione di Pensieri Acrobati, NoveTeatro

Capire la propria sfera emotiva è fondamentale per ogni persona, ma ancora di più per i bambini che, soprattutto nei primi anni di scuola, coi primi passi fuori dal nido familiare, iniziano a scoprire il mondo complesso dei sentimenti. Una scoperta che non sempre avviene in modo facile, e che può causare qualche disagio. I bambini manifestano le emozioni in modo diverso dall’adulto e faticano a parlarne, anche perché non hanno ancora i termini per esprimere concetti astratti; a volte risulta loro perfino difficile riconoscere quello che sentono, dargli un nome. Può capitare così che si chiudano diventando taciturni, oppure che reagiscano con aggressività alla grande confusione interiore che li tormenta.

In questo spettacolo, travolgente e psichedelico, si intrecciano le vite di due ragazzi, con la voce, le facce e i movimenti di tutte le emozioni che li animano. Rabbia, paura, tristezza, gioia, sorpresa, disgusto, noia, amore, animano i personaggi lanciati in una coinvolgente interazione con gli spettatori, per farli ridere delle emozioni e insegnarli a riconoscerle, a saperle gestire e a sapere rispettare le proprie e quelle degli altri.

Sabato 18 Gennaio 2020

ore 18.00

Domenica 19 Gennaio 2020

ore 18.00