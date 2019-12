Descrizione evento: Escursione inedita per Passamontagna Trekking nella Valle del Vernino, all’interno della Gola della Rossa! Un’escursione mediamente impegnativa per gustarsi la famosa Grotta del Vernino, i boschi e i panorami della valle omonima. Con un po’ di fortuna potremo scorgere il volo della coppia di Aquila reale e le tracce del passaggio di lupi e caprioli! Percorso: Pontechiaradovo - Grotta del Vernino - Caserma Forestale - Valle del Vernino - Case Col Saluccio - Pontechiaradovo. Trasporto: mezzi propri Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di venerdì 3 gennaio. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 15 € Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 650 m Tempo di percorrenza effettivo: 2:30 ore Lunghezza: 9 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Ritrovo principale Bar La Pinta, ore 10:00, 60040 Camponocecchio AN, Italia, Camponocecchio

Altri ritrovi Senigallia (AN), Bar Paola, Via Bruno 22, ore 9:00 Vedi tutti i dettagli nel nostro sito