Descrizione evento: Passeggiata da Torre di Palme all'Area Floristica protetta Bosco di Cugnolo nella Macchia Mediterranea dove si svolse la storia di Antonio e Laurina - € 8 durata - 2:30 ore + soste difficoltà - facile dislivello - 100 metri per prenotarsi inviare una email a entro le 19:30 del giorno precedente indicando telefono, numero dei partecipanti e dove si preferisce aggregarsi al gruppo; ritrovo alle 13:45 a Torre di Palme per partecipare occorre indossare calzature adatte a percorrere sentieri e pantaloni lunghi; si possono usare bastoni da trekking o nordic walking per aiutare la progressione l'evento è confermato al raggiungimento di un numero minimo di adesioni e il rinvio o l'annullamento sarà comunicato per email entro la sera precedente; in caso di maltempo o altro impedimento le Guide valuteranno la revisione dell'escursione, la scelta di percorsi alternativi o di concentrarsi maggiormente sulla seconda parte del programma