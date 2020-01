Nelle vicinanze di questo evento, Marche in Festa raccomanda alcuni locali/attività/aziende:

Descrizione evento: La manifestazione ormai storica si svolge a favore dell'istituto Bignamini di Falconara Marittima. L'ingresso è libero con offerta a favore del citato istituto. Da quest'anno c'è la possibilità di acquistare un biglietto al prezzo minimo di 3€ per partecipare all'estrazione di premi quali:

Volo Ancona PArigi per 2 adulti e due bambini

Centa presso il Ristorante l'Antica osteria da Andrea, sempre per 2 adulti e 2 bambini, 3, 4 e 5 premio cesti con specialità gastronomiche marchigiane. Calza tipica a tutti i bambini intervenuti. Spettacolo di intrattenimento " la befana e lo spazzacamino" a cura del team "trappola". truccabimbi, ed altre attrazioni. Verranno offerti dolci e cioccolata calda durante la manifestazione. Lancio di paracadusti prima dell'arrivo della befana.