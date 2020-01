Descrizione evento: Il Carnevale ad Ascoli Piceno, la "città di travertino" dalle 100 torri, ha una forte tradizione che coinvolge anche il circondario e nell'occasione il centro storico si addobba in tema per ospitare le tante "macchiette" dove gli ascolani si improvvisano attori che spesso coinvolgono pure il pubblico, tutti parte del concorso che al termine premia le più simpatiche e divertenti. La prima parte dell'escursione visita il borgo medievale di Castel Trosino con le sorgenti di "acqua salmacina" fino alla necropoli longobarda - € 15 difficoltà - facile durata - 2:30 ore + soste dislivello - 150 m per esigenze organizzative le prenotazioni si accettano via email a entro le 13:30 del giorno precedente indicando: recapito telefonico, numero dei partecipanti e dove si preferisce unirsi al gruppo; partenza alle 8:15 dal parcheggio di via Ugo la Malfa 2 a Lido san Tommaso di Fermo (GPS: 43.22555 13.77733) e arrivo previsto a Castel Trosino alle 10:00 attrezzatura necessaria: calzature adatte a percorrere sentieri, vestiario traspirante idoneo all'ambiente montano, zaino con pranzo al sacco, scorta d'acqua e giubbino impermeabile; utili cappello, crema solare, occhiali e cambio da lasciare in auto; si possono utilizzare bastoni da nordic walking o trekking per aiutare la progressione l'evento è confermato al raggiungimento di un numero minimo di adesioni e l'eventuale annullamento o rinvio verrà comunicato per email entro la sera precedente; in caso di maltempo o altro impedimento le Guide valuteranno la revisione dell'escursione, la scelta di percorsi alternativi o di concentrarsi sull'evento collegato