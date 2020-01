Descrizione evento: Facile escursione sulla neve nel Parco della Gola della Rossa e di Frasassi.

Percorreremo un bellissimo anello che si snoda intorno a Poggio San Romualdo a circa 900 mt slm, da dove osserveremo il Monte San Vicino, la Gola scavata dal fiume Esino ma anche le catene umbre e il paesaggio fino al mare.

Escursione che verrà apprezzata anche da chi ciaspola per la prima volta!

La guida può noleggiare delle ciaspole fino ad esaurimento scorte. In caso di neve insufficiente faremo un'escursione negli stessi luoghi senza ciaspole.

E' previsto pranzo al sacco in caso di una giornata di sole. Nel caso di temperature più fredde, con l'accordo di tutto il gruppo, potremmo optare per pranzo in agriturismo.



DETTAGLI TECNICI

Lunghezza: 9 km

Tempo di percorrenza: 5 ore soste incluse

Dislivello: 250 mt

Difficoltà: Livello EAI (escursione in ambiente innevato)

Requisiti richiesti: passeggiata adatta a tutti purché abituati a camminare



Equipaggiamento obbligatorio: Scarponcini da trekking o scarpe con suola ben scolpita (no doposci), acqua.

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento a strati, pantaloni lunghi, calzamaglia, ghette, bastoncini da trekking, snack, macchina fotografica, binocolo, crema solare, cappello e guanti impermeabili. Pranzo al sacco, bevanda calda, sacchetto rifiuti. K-way, 1 cambio da tenere in auto



LUOGO DI INCONTRO

Ore 9.30 parcheggio di Poggio San Romualdo https://goo.gl/maps/V2L6bSunTwfVXvoG6

Partenza escursione: ore 10.00

Trasporto: mezzi propri



COSTO

Adulti: 15 euro (comprende servizio guida ambientale AIGAE + assicurazione RCT.)

Minorenni: 10 euro (Età minima 12 anni)

Noleggio ciaspole: 5 euro / paio



INFO e PRENOTAZIONI

Federica– Guida ambientale escursionistica AIGAE - +39 3494737063

Prenotazione obbligatoria.



Riserve: Escursione confermata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Qualora le condizioni atmosferiche non consentissero un regolare svolgimento in sicurezza, l’escursione può essere modificata o annullata il giorno stesso dell’evento.