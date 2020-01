Descrizione evento: Da località Varano, scenderemo nella valle del Rio Boranico che raccoglie le acque piovane che scorrono dalle alte falesie del trave fino alla piana dell’Aspio e arriveremo alla gradina del Boranico. Osserveremo il Conero da una prospettiva diversa: le valli, le colline, la pianura, le montagne e ... le API!

Un apicoltore professionista ci guiderà in una esperienza a contatto con le api:

- chi sono le API? Scopriremo cos'è l'apicoltura, le condizioni attuali degli apiari e le problematiche

- come vivono le API? Osserveremo dal vivo (con tute e maschere) l'alveare e l'apiario

- merenda con i prodotti dell'apiario



DETTAGLI TECNICI



Lunghezza: 5 km

Tempo di percorrenza: 6 h, soste e "laboratorio api" inclusi

Dislivello: 150 mt

Difficoltà Escursione: Facile - percorso su sentiero e sterrato.



EVENTO ADATTO ALLE FAMIGLIE



Requisiti richiesti: Si richiede un minimo di abitudine a passeggiate.



Equipaggiamento obbligatorio: Scarponcini da trekking o scarpe con suola scolpita

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento a strati, pantaloni lunghi, 1 cambio da tenere in auto, acqua, snack, macchina fotografica, binocolo, bastoncini da trekking, pranzo al sacco.



Costo 20 euro (la quota comprende: servizio guida ambientale AIGAE + laboratorio api + attrezzatura per avvinarsi agli alveari + merenda)

Bambini: 10 euro



Trasporto: mezzi propri

Luogo di incontro: agriturismo La Sorgente alle h 10.00

https://goo.gl/maps/L1WP34DQE4oJ8Znz9



(Riserve: Escursione confermata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Qualora le condizioni atmosferiche non consentissero un regolare svolgimento in sicurezza, l’escursione può essere modificata o annullata il giorno stesso dell’evento.



INFO e PRENOTAZIONI

Federica – Guida ambientale escursionistica AIGAE - +39 3494737063



Prenotazione obbligatoria.