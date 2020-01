Descrizione evento: ET EVENTI E TEATRO & LA CELLETTA COUNTRY HOUSE

presentano



CENA AL BUIO DI SAN VALENTINO

percorso sensoriale alla scoperta dell'Amore.



"Dal colpo di fulmine all’innamoramento

dalle emozioni del primo incontro alla nascita del sentimento passando per le inevitabili difficoltà e ostacoli dela vita

fino al consolidamento e alla fusione di due anime..."



VENERDì 14 FEBBRAIO ALLE 20.30

LA CELLETTA COUNTRY HOUSE

LOC COLDELCE, COLBORDOLO (PU)



Menu Completo al Buio ed Esperienza Sensoriale

euro 30 a persona



(gli ospiti saranno bendati ad inizio serata ed accompagnati per tutta la sera in un percorso alla riscoperta dei sensi)



Prenotazione obbligatoria allo 0721 495130